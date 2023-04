Sì al regolamento per i Beni comuni: "Atto importante, ma circoscrizioni dimenticate"

Il Consiglio comunale ha approvato oggi il regolamento per i Beni comuni. Un atto che disciplina la gestione di spazi o altri beni anche immateriali in condivisione fra amministrazione e cittadini. "Si tratta di uno strumento di democrazia partecipata atteso da anni e con il quale l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini nella cura dei beni della nostra città", ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Per il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il via libera al regolamento "colma un vuoto che vedeva la nostra città priva di uno strumento di attuazione dell’art. 118 della Costituzione, che in modo chiaro stabilisce il dovere delle Istituzioni di ogni grado di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

Sull'approvazione del provvedimento c'è piena soddisfazione da parte di tutta la maggioranza. "Ho voluto fortemente che la scuola e le nuove generazioni venissero inserite al centro dell'idea di progetto e che il regolamento prevedesse una stretta simbiosi con le organizzazioni scolastiche prevedendo il riconoscimento dell’impegno del mondo studentesco con l’assegnazione di crediti formativi", spiega Tiziana D'Alessandro.

Qualche dubbio invece da parte dei consiglieri di opposizione. "Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla stesura e alla modifica del testo, tra cui il recupero della parte relativa agli usi civici, che sono stati riconosciuti e valorizzati come parte importante nel regolamento. Pur nella contentezza, è corretto fare due brevi incisi: sul fatto che c’è stato un ritardo non necessario nel giungere, dopo anni e anni, all’approvazione, scontando questioni politiche, e sul fatto che ancora una volta il ruolo delle circoscrizioni è molto ridotto", dichiarano i consiglieri del M5S Concetta Amella, Antonino Randazzo e Giuseppe Miceli.

Una preoccupazione espressa anche da Leonardo Canto (Azione): "Dispiace che con un emendamento sia stato eliminato il riferimento ai beni comuni assegnati alle circoscrizioni. Sul punto bisogna rilevare come questa maggioranza, al netto dei proclami elettorali, non abbia una visione nel senso dell'ampliamento delle prerogative e dei poteri delle circoscrizioni".