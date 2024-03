Il Comune approva il bilancio di previsione, Lagalla: "Un risultato storico, non accadeva da anni"

Il Comune di Palermo approva il Bilancio di previsione 2024-2026. "Un risultato storico che, da diversi decenni, non riusciva a dotarsi dello strumento contabile nei tempi previsti dalla legge". Ad affermarlo il sindaco Roberto Lagalla. La delibera è passata con 21 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto: l'atto è stato approvato nei termini di legge, che sono stati prorogati, in scadenza oggi.

E' dunque il primo cittadino a commentare con soddisfazione il risultato raggiunto. "Dopo aver messo in campo, da oltre un anno e mezzo, ogni sforzo possibile per rimettere in linea i conti dell’ente, rispondiamo con i fatti a chi, nei giorni scorsi, ha mosso critiche sull’eventualità di non approvare in Aula il documento entro i termini".

Il Bilancio di previsione nei prossimi giorni sarà integrato. "Sarà integrato con l’allineamento delle variazioni di bilancio - dice ancora Lagalla - intervenute nel tempo intercorso tra l’approvazione da parte della Giunta, alla fine del novembre scorso, e l’odierno atto finale del Consiglio, certifica l’importante lavoro svolto dal governo comunale, in sinergia con gli uffici, sin dall’atto dell’insediamento, attraverso un graduale e proficuo processo di riequilibrio dei conti e la ritrovata agibilità finanziaria dell’ente".

Lagalla spiega anche che "grazie a quanto fatto, l’amministrazione potrà accelerare la spesa, fornendo alla città le risposte che merita. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale e l’aula che, con senso di responsabilità e attenzione verso i cittadini, si sono resi protagonisti di un risultato fondamentale per il futuro di Palermo".

Brigida Alaimo: "Completiamo il lavoro iniziato da Varchi"

“Con l’approvazione del bilancio 2024/2026, nei termini dopo tanti anni, il Comune di Palermo rientra pienamente nella regolarità contabile. Un risultato reso possibile dal lavoro iniziato dall’onorevole Carolina Varchi e che oggi giunge alla chiusura del primo cerchio. Ringrazio il consiglio comunale nella sua interezza e gli uffici di mia diretta collaborazione, guidati dal Ragioniere Generale Paolo Bohuslav Basile, che hanno reso possibili risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa”. Lo dichiara Brigida Alaimo, assessore al Bilancio del Comune di Palermo.

Giulio Tantillo: "Ecco il cambio di passo del nostro Consiglio"

"Per la prima volta dopo tantissimi anni, il Consiglio comunale di Palermo approva il bilancio entro i termini di legge. Una ulteriore conferma del cambio di passo che questo Consiglio e questa amministrazione comunale hanno imposto alla città rispetto al passato. Questo bilancio, il primo che pienamente si può ascrivere alle scelte politiche e amministrative dell'amministrazione Lagalla e della sua maggioranza di centrodestra, segna il ritorno di scelte finanziarie per il rilancio dei servizi ai cittadini, per la valorizzazione dei dipendenti comunali, per la vivibilità e il decoro della nostra città. Vanno infatti in questa direzione gli stanziamenti per il verde, il piano delle opere pubbliche che al bilancio è propedeutico e che finalmente non è un elenco di sogni ma una lista precisa di progetti da realizzare in tutta la città per dare nuove infrastruttura e nuovi servizi". Così il presidente del Consiglio Giulio Tantillo.

Dario Chinnici: "Approvazione nei tempi previsti, risultato importante per la città"

"Dopo aver messo a posto i conti, il Comune di Palermo torna alla normalità anche dal punto di vista degli strumenti finanziari: dopo anni il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione nei tempi previsti dalla legge, uno straordinario risultato frutto del lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla e del senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e opposizione. Il consolidamento dei conti consente di guardare al futuro con ottimismo e di pianificare investimenti e risorse". Lo dicono i consiglieri comunali di “Lavoriamo per Palermo” Dario Chinnici (capogruppo), Ninni Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Pino Mancuso.

Giuseppe Milazzo: "Portiamo a termine opera ciclopica"

"Con l’approvazione del bilancio 2024/2026 completiamo la ciclopica opera di riordino dei conti del nostro Comune. Per noi di Fratelli d'Italia è stato un impegno chiaro assunto con l’elettorato e abbiamo rispettato i patti. Grazie allo sforzo profuso dalla Commissione bilancio e dal Consiglio comunale, opposizioni comprese, oggi abbiamo varato il bilancio in regola con i tempi dettati dai nuovi principi contabili entrati in vigore quest’estate. Un lavoro che ha iniziato l’onorevole Varchi e che oggi prosegue con l’Assessore Alaimo che gode del pieno sostegno di Fdi. Siamo orgogliosi di aver reso Palermo finalmente credibile agli occhi di chi la osserva". Lo dichiara Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale.

Domenico Bonanno: "Il Comune verso la regolarità contabile"

“L’approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge rappresenta un altro segnale importante di buona amministrazione e rinascita della nostra città. Dopo anni di abbandono e bilanci non approvati, questa amministrazione e questo consiglio comunale hanno riportato finalmente il comune alla regolarità contabile. Un altro passo importante in vista dell’esame del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, perché ancora una volta si dà dimostrazione di serietà nell’ottica della messa in sicurezza dei conti del Comune, senza dimenticare il rilancio dei settori fondamentali dell’amministrazione e l’innalzamento del livello dei servizi erogati ai cittadini. Siamo orgogliosi, come gruppo consiliare, di aver contribuito a quest'altra pagina di buona amministrazione per la nostra città” queste le parole di Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al Comune di Palermo.

Salvo Alotta: "Rigore che non esisteva da tempo"

"Ancora una volta, questo consiglio comunale, dimostra quel doveroso rigore, che non esisteva da tempo, nella trattazione degli strumenti finanziari del Comune". Lo dichiara Salvo Alotta, presidente della V commissione consiliare, "che è l’unica che ha espresso, in tempo, il parere sull’atto".

Carolina Varchi: "Si chiude un cerchio iniziato quando ero assessore"

"Apprendo con grande piacere che il Consiglio comunale di Palermo ha approvato il bilancio 2024/2026 che reca la mia firma, l’ultimo atto necessario a chiudere il cerchio della ritrovata correttezza finanziaria del Comune di Palermo”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d'Italia. “Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giulio Tantillo e l’intera assise che ha partecipato al raggiungimento di questo storico traguardo. Al mio insediamento - aggiunge - quando il sindaco Lagalla, che ringrazio per la fiducia e per il sostegno, mi ha affidato la delega al Bilancio, ho trovato un ente con i conti in grande disordine e ciò impediva la programmazione di cui una grande città ha bisogno. Nonostante i nuovi principi contabili siano stati introdotti pochi mesi fa, grazie al lavoro immane svolto dalla Ragioneria Generale guidata da Paolo Bohuslav Basile, il Comune di Palermo ha finalmente i conti in regola ed in ordine. Era questo l’obiettivo principale del mio impegno in giunta – conclude Varchi - e oggi sono molto soddisfatta".