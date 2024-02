Approvato all'alba il regolamento sulla movida: biglietti nominativi per le discoteche e videosorveglianza in tutti i locali

E' stato approvato il regolamento sulla movida. Il disco verde è arrivato all'alba di oggi dal consiglio comunale, riunito a Palazzo Comitini. Si è giunti al voto al termine di una giornata di consultazioni e rinvii per definire un testo che era stato proposto all'aula dall'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, in quota Democrazia cristiana.

Uno degli obbiettivi del regolamento è quello di garantire una maggiore sicurezza nelle strade e nei locali aperti durante le ore della movida. Negli ultimi mesi, i locali aperti nella notte a Palermo spesso sono stati teatri di violenze e risse. Per questo motivo sono stati previsti ticket d'ingresso nominativi per le discoteche. Il nuovo regolamento dispone anche l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di dotarsi di videosorveglianza.

I limiti orari di chiusura dei locali notturni differiscono in relazione alla loro collocazione nel territorio comunale (centro o località balneari). Ieri la seduta era stata aperta alle 15, ma subito interrotta per consentire le consultazioni tra i gruppi consiliari di sala Martorana che sono terminate con un accordo soltanto nella notte. Nel regolamento della movida vengono inoltre limitati gli orari di attività per le slot machines.

Così i consiglieri comunali Salvo Alotta, Pasquale Terrani e Ottavio Zacco: "Il percorso avviato dalle commissioni consiliari competenti, V, VI e VII, in condivisione con i rappresentanti dei cittadini e delle categorie, con il comandante della polizia municipale, con l’assessore al ramo e il lavoro del consiglio comunale tutto, all’alba di oggi hanno portato all’approvazione della delibera sul regolamento movida. Questo strumento tiene conto delle esigenze di tutti e soprattutto guarda prioritariamente alla sicurezza dei giovani e della città. Viene prevista la possibilità di intervenire successivamente con ordinanza del sindaco su specifiche esigenze che possono presentarsi in seguito alla sua entrata in vigore”.

Domenico Bonanno, consigliere comunale e capogruppo della Dc, dichiara: “L’approvazione del regolamento movida non sarà certo la panacea di tutti i mali, ma rappresenta un atto fondamentale per dare regole chiare e certe agli operatori del settore e alle forze di polizia. Con questo regolamento, che ha visto il Consiglio comunale impegnato per diversi mesi, ci poniamo l’obiettivo di normare un settore trainante per l’economia della nostra città nel rispetto del diritto alla quiete dei residenti e del diritto alla sicurezza dei cittadini, senza dimenticare che la nostra è una città universitaria e a forte vocazione turistica. Biglietti nominativi per le discoteche e videosorveglianza in tutti i locali della movida, orari equilibrati, limitazioni agli orari di attività delle slot machines, sono solo alcune delle previsioni che abbiamo inserito in un testo eterogeneo, ma efficace. Con questa approvazione, il Consiglio comunale dimostra ancora una volta un forte senso di responsabilità nei confronti della città, assumendo scelte forti e, in parte, anche impopolari che mirano alla tutela dei cittadini, delle realtà imprenditoriali e dello sviluppo economico della nostra città. Un ringraziamento di cuore all’assessore Forzinetti e ai suoi uffici per il grande lavoro svolto e alle forze politiche di maggioranza e minoranza per il senso di responsabilità”.