Università, approvato in commissione Ars ddl-voto su abolizione numero chiuso Medicina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi in commissione Ars è stato approvato il disegno di legge-voto che prevede l'abolizione del numero chiuso ai corsi di laurea in Medicina. È un primo passo fondamentale che può avere ricadute importanti sul futuro lavorativo di migliaia di giovani e soprattutto sulla sanità pubblica che ha sempre più bisogno di medici qualificati". Lo dice Calogero Leanza, parlamentare regionale del Pd e primo firmatario del disegno di legge-voto approvato oggi in commissione Cultura, formazione e lavoro. Il ddl-voto dovrà adesso passare all'esame dell'aula e, se approvato a Sala d'Ercole arriverà all'esame del Parlamento nazionale.