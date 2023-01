VIDEO | Applausi in Senato per Biagio Conte: "Ha sopperito alle mancanze della politica"

La senatrice palermitana M5S Dolores Bevilacqua ha ricordato in Aula la vita del missionario laico, spirato il 12 gennaio dopo una lunga malattia. "L’immensa opera di fratel Biagio è diventata porto sicuro per gli ultimi della città, per senzatetto, immigrati, donne abbandonate, ex detenuti, intere famiglie. Invito l'assemblea a non emarginare i poveri"