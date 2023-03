Apertura sede elettorale "Cambiamo Capaci"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Gruppo elettorale CAMBIAMO CAPACI a sostegno del candidato sindaco Erasmo Vassallo procederà all'inaugurazione della sede del Comitato, che si terrà a Capaci in via D. Sommariva n.22 sabato 18 marzo a partire dalle ore 17:00. Tale evento avvia ufficialmente il progetto politico del Dott. Erasmo Vassallo e del gruppo CAMBIAMOCAPACI. "È l'occasione per tutta la nostra comunità per conoscere il progetto politico del Dottor Vassallo che con determinazione e intenzioni innovative vuole essere l'alternativa di questa amministrazione. Erasmo Vassallo, carico di ottimismo e di forza progettuale, rende esplicita la necessità di un’attenzione privilegiata verso le nuove generazioni, che dovranno essere coinvolte in un percorso di recupero della storia e della memoria del paese, ma anche nella sfida politica di un paese potenzialmente ricco di risorse paesaggistiche e ambientali, e che quindi deve saper guardare a nuove forme di turismo sostenibile. La cittadinanza è invitata a partecipare".