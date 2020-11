Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, Antonio Ortoleva è il nuovo responsabile regionale

"Il settore agricolo per Forza Italia è uno dei punti importanti per la crescita dei territori a vocazione. Tanto è stato fatto in questa ultima legislatura per i tanti operatori e aziende agricole siciliane ma per dare maggiore impulso il coordinamento regionale del partito annuncia la nomina di Antonio Giuseppe Ortoleva a responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia". E' quanto si legge in una nota diramata da Forza Italia.

"Ortoleva - si legge nella nota - ha accumulato tantissima esperienza nel settore. Negli anni è stato consulente ed esperto per pubbliche amministrazioni, in diversi Comuni siciliani, nel settore della gestione e della governance dei fondi strutturali e dei programmi comunitari in varie tematiche tra cui agronomiche, ambientali, di politica comunitaria, e ancora di sviluppo rurale, certificazione di qualità, tracciabilità di filiera e verde pubblico".

Ad Ortoleva giungono i complimenti per il nuovo incarico del coordinatore regionale azzurro, Gianfranco Miccichè a cui augura un proficuo lavoro. "Sono certo – afferma Miccichè – che la grande esperienza professionale di Ortoleva sarà importante i siciliani perché siamo di fronte ad un professionista serio che potrà svolgere il nuovo incarico in maniera impeccabile suggerendo linee guida per la crescita ulteriore del settore".