Antonio Ferrante (Pd): "Preoccupa cancellazione eventi Capodanno, urge sostegno agli imprenditori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Parallelamente all’aumento dei contagi assistiamo ad un preoccupante crollo delle prenotazioni per le cene e gli eventi di Capodanno. Comprensibile dal punto di vista dei cittadini, ma che richiede interventi di sostegno a favore degli imprenditori e dei loro dipendenti". A dirlo è Antonio Ferrante, presidente della direzione regionale del Partito democratico in Sicilia, commentando il crollo delle prenotazioni per le cene e le feste di Capodanno in hotel e ristoranti, dovute all’aumento esponenziale dei contagi da coronavirus delle ultime ore.

"A pochi giorni dal Capodanno – continua Ferrante - le cancellazioni costituiscono non solo una mancata fonte di guadagni, ma anche un danno economico per i tanti che, sulla base delle prenotazioni, avevano già avviato i preparativi. Non è pensabile abbandonare i nostri imprenditori, in un settore vitale per la nostra economia, al proprio destino". "Chiediamo quindi - conclude Ferrante - che nella prossima manovra economica regionale venga riconosciuto agli imprenditori un contributo che possa coprire innanzitutto le spese sostenute per gli eventi di capodanno, come anche i mancati guadagni, consapevoli del grave danno che questa terribile pandemia sta causando a un intero settore".