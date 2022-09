Antonio Damaso nominato responsabile regionale dipartimento energia, rifiuti e acqua della Dc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Antonio Damaso è stato nominato responsabile regionale del dipartimento Energia, Rifiuti e Acqua della Democrazia Cristiana. La nomina gli è stata conferita dal commissario regionale della DC, Totò Cuffaro. “Ringrazio il Commissario Regionale della Democrazia Cristiana in Sicilia, Totò Cuffaro, per avermi dato l’opportunità di contribuire alla crescita del nuovo progetto politico con il conferimento della nomina di responsabile del dipartimento regionale Energia, Rifiuti ed Acqua. Porterò la mia esperienza, maturata negli anni di sindacato e di militanza in alcuni movimenti autonomisti siciliani, all’interno del partito con la consapevolezza che sarò chiamato a svolgere un compito importante, nel quale metterò passione e serietà”, dichiara Antonio Damaso. “Sappiamo quanto sia indispensabile garantire i servizi essenziali ai cittadini e sappiamo quanto sia difficile operare nel nostro territorio, ma sono anche sicuro che all’interno di questo gruppo politico e con la guida di Totò Cuffaro riuscirò ad esprimere al meglio ciò che ho sempre avuto a cuore: tutelare gli interessi della mia terra che amo profondamente”, conclude Damaso.