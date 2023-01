Antonio Catalfamo lascia la Lega e aderisce a Forza Italia: il benvenuto di Miccichè

"Do il mio personale benvenuto e quello del nostro partito ad Antonio Catalfamo che ha deciso di lasciare La Lega-Prima l’Italia per aderire a Forza Italia". Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.

“Ho avuto modo di conoscere, nella scorsa legislatura all’Ars, le doti umane e politiche di Catalfamo, persona seria e capace, e gli esprimo il mio apprezzamento per aver deciso di continuare il suo impegno politico nel nostro partito augurandogli un proficuo lavoro”.