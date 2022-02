Andrea Aiello nomina Antonio Abbonato responsabile della quarta circoscrizione per l'Udc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un profilo di acclarato e riconosciuto spessore sul piano professionale e politico che va ulteriormente ad impreziosire l'organigramma dell'Udc Sicilia. Antonio Abbonato, nato a Palermo il 31 gennaio 1972, è stato ufficialmente nominato dal coordinatore cittadino del partito centrista, Andrea Aiello, Responsabile della Quarta Circoscrizione nel capoluogo siciliano. Già consigliere della Provincia Regionale di Palermo dal 1996 al 2001, il nuovo esponente dell'Udc ha ricoperto contestualmente, nel medesimo lasso temporale,il ruolo di vicepresidente della commissione Turismo, Sport e Pubblica Istruzione. Presidente della Quarta Circoscrizione di Palermo dal 2001 al 2005, Abbonato è stato rieletto negli anni successivi nel relativo Consiglio in qualità di Presidente della commissione Attività Sociali.

Numerose le esperienze di matrice dirigenziale nel settore alberghiero e nel comparto della formazione di operatori turistici. Il coordinatore cittadino dell'Udc a Palermo, Andrea Aiello, esprime la sua soddisfazione per l'ennesima adesione di livello in seno al partito. "La nomina di Antonio Abbonato a Responsabile della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo per l'Udc porta in dote una ventata di esperienza, competenza ed entusiasmo. Il suo background in termini professionali e politici credo sia estremamente esplicativo. Il costante impegno profuso a sostegno delle politiche sociali denota la statura del profilo istituzionale e la sensibilità dell'uomo. Decentramento, supporto alle fasce di cittadinanza meno abbienti, cura, bonifica e riqualificazione delle periferie. Idee, principi ed obiettivi perseguiti da Antonio Abbonato costituiscono punti cardine del nostro programma politico,.ragion per cui ritengo la sua adesione al partito un valore aggiunto prezioso nel percorso dell'Udc a Palermo".

Un plauso giunge anche dal vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra. "Antonio Abbonato possiede i requisiti ideali per promulgare i principi liberali, moderati e democratici alla base del progetto politico dell'Udc. Profilo giovane, politicamente già esperto e unanimemente stimato, vanta una profonda e specifica conoscenza in merito a dinamiche ed impellenze relative al territorio. Nella fattispecie, Abbonato ha già operato brillantemente - prosegue il consigliere comunale di Palermo in quota Udc - al servizio della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo, di cui è stato autorevole Presidente, mostrando lungimiranza e grande senso civico. Solo chi vive e respire le criticità nel quotidiano, facendo proprie le istanze e le esigenze dei cittadini, può avere una visione reale ed immediata dell'entità di determinate problematiche, spendendosi al meglio per coniare concrete soluzioni. L'urgenza di restituire rilevanza, valore ed efficienza alle circoscrizioni di Palermo è da sempre stato un punto chiave nel nostro programma politico. Una mirata politica di decentramento, che ripristini la funzionalità e la capacità di erogare fluidamente servizi in seno alle circoscrizioni, migliorerebbe la qualità della vita dei cittadini palermitani in ogni area della nostra città".