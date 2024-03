Figuccia: "Annunci su tanti interventi per la Città metropolitana, i fatti dove sono?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ad oggi abbiamo assistito a tanti annunci da parte della Città Metropolitana ma a molti di questi non sono ancora seguiti fatti concreti. Gli annunci riguarderebbero la pianificazione di spese per la manutenzione delle strade, la manutenzione delle scuole e per gare di appalto stradali per oltre 35 mln. Inoltre, in questi mesi, in maniera abbastanza silente, sono stati pianificati concorsi per assunzioni di nuovo personale all’interno della Città Metropolitana. Mi chiedo, però, se siano stati avviati percorsi, e non mi risulta, per la riqualificazione del personale, la progressione di carriere e l’adeguamento dei contratti dei profili sulla base del contratto collettivo nazionale. Al di là di ciò che è stato fatto o non fatto ritengo, tuttavia, che in questo momento a Palermo stia mancando la politica. Credo sia urgente una riunione dei partiti della coalizione al fine di pianificare l’azione di indirizzo politico che la Città Metropolitana dovrà mettere in campo per i prossimi anni. Ad oggi, da quando si è avviata l’esperienza al comune di Palermo della elezione del sindaco Lagalla, a parte qualche incontro per parlare di alcuni comuni cha andavano al voto, non c’è stata alcuna iniziativa per verificare l’andamento degli interventi all’interno dell’area della Città Metropolitana e per discutere sui temi strategici per lo sviluppo del territorio. Chiedo, pertanto, al sindaco Lagalla di convocare, nel più breve tempo possibile, con urgenza, preferibilmente prima di Pasqua, un incontro con i coordinatori provinciali dei partiti al fine di verificare in primis lo stato di salute della coalizione, monitorare gli interventi che sono stati realizzati coerentemente con quanto era previsto nel programma dell’amministrazione, ed intervenire, se è ancora possibile, per aggiustare il tiro". E' il commento in una nota del deputato questore della Lega all’Ars, Vincenzo Figuccia