La provocazione di Miccichè nel giorno del ricordo di Falcone: "La solita passerella, serve qualcosa di diverso"

"Quella di oggi è la solita passerella. E giusto ricordare Falcone, ci mancherebbe. Ma forse servirebbe qualcosa di diverso". Netto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, arrivando all'aula bunker per le commemorazioni della strage di Capaci. "Non so se le passerelle hanno un senso - dice - Dal prossimo anno bisognerebbe trovare qualcosa di diverso, le solite passerelle tutti gli anni cominciano a essere meno utili di una volta. Ma non voglio fare alcuna polemica, è giusto ricordarli ma bisogna trovare qualcosa di diverso". E aggiunge: "Mia figlia piccola che ha 26 anni neppure sa chi è Falcone, ecco perché bisognerebbe trovare un metodo diverso".

Fonte AndKronos