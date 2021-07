Il ministro Cartabia rende omaggio a Chinnici: "Ha cambiato il modo di contrastare la mafia"

La titolare della Giustizia ha inviato un messaggio agli organizzatori del seminario "Dal metodo Rocco Chinnici alla Procura Europea", in occasione del 38esimo anniversario della strage di via Pipitone Federico

"Sono sinceramente dispiaciuta di aver dovuto - mio malgrado - rinunciare ad essere con voi a Palermo, per ricordare un uomo e un magistrato a cui tutta l'Italia - e l'intero mondo della Giustizia- deve tantissimo. In queste ore così convulse, voglio comunque farvi avere un mio messaggio". E' un passaggio del messaggio che il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha fatto avere agli organizzatori del seminario "Dal metodo Rocco Chinnici alla Procura Europea", in occasione del 38esimo anniversario della sua uccisione per mano mafiosa.

"Idealmente, ero con voi in via Pipitone Federico, laddove la mafia uccideva 38 anni fa Rocco Chinnici - dice ancora la Guardasigilli -. Insieme a lui, il giudice istruttore di Palermo a cui si deve quell'intuizione fondamentale che avrebbe cambiato - per sempre e ovunque - il modo di combattere la mafia, morirono i due carabinieri della tutela, Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e il custode dello stabile dove il magistrato viveva, Stefano Li Sacchi. Alla loro memoria, va oggi il mio omaggio; alle loro famiglie, va il mio commosso abbraccio".

Cartabia sottolinea poi che "Questo è un distretto dove, nonostante i reati gravissimi e spesso molto complessi che vi trovate a dover perseguire, si riesce ad assicurare una risposta di giustizia ai cittadini in tempi rispettosi del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi. E questo è un dato fondamentale perché come i migliori magistrati che hanno servito in questa città ripetevano, la qualità del servizio giustizia, la certezza e l'efficienza sono il primo fondamentale argine contro ogni potere criminale".