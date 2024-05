Figuccia: "Bergoglio e il cammino del cambiamento, se continua così merita la beatificazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendiamo con piacere le presunte recenti dichiarazioni di Papa Bergoglio. Se confermate, queste parole indicano un significativo cambiamento di direzione da parte della chiesa cattolica. Terremo d'occhio i suoi futuri passi e, se dovesse continuare su questo cammino, siamo fiduciosi che il suo impegno lo porterà a ottenere grandi riconoscimenti. Continuando su questa strada non esiteremo a proporlo per la beatificazione. Il sottoscritto per aver espresso un pensiero simile è stato tacciato di eresia. E' dimostrato che la natura vince sempre ed i surrogati, anche quelli dell'amore, sono destinati a fallire". Così in una nota Angelo Figuccia, rappresentante del comitato per i diritti dei cittadini.