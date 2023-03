Consiglio, l'assessore arriva troppo tardi: slitta la delibera sulla chiusura dell'anello ferroviario

Slitta a domani la delibera del Consiglio riguardante la variante al Piano regolatore per la chiusura dell'Anello ferroviario. Un atto necessario per autorizzare il completamento del tracciato attraverso un nuovo percorso (dalla stazione Politeama verso l'esistente stazione Notarbartolo), che si snoda sotto le vie Paternostro, Brunetto Latini e Malaspina e che prevede, tra l'altro, la costruzione della fermata Turrisi Colonna.

La delibera è stata rinviata due volte nel giro di 24 ore da Sala delle Lapidi. Oggi, dopo una sospensione dei lavori, è mancato il numero legale e il presidente Giulio Tantillo ha rinviato la seduta a domani. L'opposizione, con Giulia Argiroffi, ha stigmatizzato l'assenza dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Carta. Lo stesso dicasi per la maggioranza che, pur essendo presente con ben 21 consiglieri, ha preferito non rientrare in Aula. L'assessore, chiamato in causa da entrambi i fronti, è però arrivato in Consiglio troppo tardi.

Per Giuseppe Lupo, consigliere del Pd, "la città aspetta risposte urgenti ma evidentemente il centrodestra è diviso su temi che non sono neppure all'ordine del giorno dell'Aula, che oggi avrebbe dovuto deliberare sulla chiusura dell’anello ferroviario".

Sulla delibera incombe l'ombra del commissario ad acta già nominato dalla Regione. Essendo l'opera di interesse sovracomunale, il Consiglio è tenuto a deliberare entro 45 giorni dalla presentazione del progetto. In caso contrario ci penserà il commissario che si è già insediato. "Domani - annuncia Ottavio Zacco, consigliere di Forza Italia - la variante verrà approvata".