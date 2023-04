Comune, l'assessore Mineo verso l'addio a Forza Italia: pronto il passaggio alla Lega assieme al consigliere Puma

L'assessore comunale al Verde urbano, Andrea Mineo, è pronto a lasciare Forza Italia per approdare alla Lega. Con lui anche il consigliere Natale Puma, suo fedelissimo. Il cambio di partito dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. L'indiscrezione è stata confermata a PalermoToday da più fonti.

Nelle scorse settimane, Mineo ha rinunciato all'incarico di coordinatore cittadino di Forza Italia. Una decisione presa dopo le dimissioni di Gianfranco Miccichè, che ha perso la partita politica con la componente che fa riferimento al governatore Schifani e ha dovuto lasciare la guida del partito in Sicilia a Marcello Caruso.

In questo contesto, con Miccichè politicamente isolato in Forza Italia, Mineo avrebbe maturato il passaggio alla Lega. In quota Luca Sammartino, dicono i bene informati. Una mossa con la quale Mineo punterebbe a mantenere il posto in Giunta nel caso in cui ci dovesse essere un rimpasto: al momento non all'ordine del giorno, ma comunque da più parti ventilato per riequilibrare i rapporti di forza all'interno della squadra di governo cittadino. Dopo le elezioni, infatti, Miccichè ha espresso due assessori: Mineo, appunto, e Rosi Pennino. Quest'ultima a differenza del suo collega a Miccichè non lo ha mollato.

La scorsa settimana alla riunione dei consiglieri comunali e di circoscrizione di Forza Italia Pennino era presente; Mineo e Puma no. A conferma del fatto che l'accordo con la Lega sarebbe già chiuso. Con il passaggio anche di Puma al Carroccio, il gruppo consiliare salirebbe a quattro componenti. Gli altri sono Sabrina Figuccia, Salvatore Di Maggio (da poco subentrato alla dimissionaria Marianna Caronia) e il capogruppo Alessandro Anello.

Con questo doppio ingresso nella Lega, a farne le spese sarebbe proprio Anello, che ambiva ad entrare in Giunta e mai ne ha fatto mistero. La staffetta Figuccia-Anello però sarebbe tramontata. Il partito di Salvini, che nella Giunta Lagalla conta un solo esponente (Sabrina Figuccia), non avrebbe volontà alcuna a cambiare l'attuale assetto. Che anzi si arricchirebbe di una pedina in più, ovvero Mineo. A meno che Lagalla non decida diversamente.