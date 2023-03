Spaccatura in Forza Italia, Mineo si dimette da commissario cittadino: "Mi dedico al ruolo di assessore"

Andrea Mineo, assessore comunale al Patrimonio e alle Politiche ambientali, lascia il ruolo di commissario cittadino di Forza Italia. Ad annunciarlo è lo stesso Mineo in una nota in cui spiega che "la sfida di cambiamento e di buon governo per la nostra città che, insieme al professore Roberto Lagalla, abbiamo raccolto, mi impone di dedicarmi in toto all’importante e complesso ruolo di assessore". Per questa ragione ho scelto di rassegnare le dimissioni dal ruolo di commissario cittadino di Forza Italia".

In realtà, dietro ci sarebbe anche la spaccatura interna tra gli azzurri che ha portato alla nomina di Marcello Caruso come nuovo coordinatore regionale del partito al posto del dimissinario Gianfranco Miccichè, al quale Mineo è da sempre vicino.

Tant'è che nella stessa nota, l'assessore scrive: "Ringrazio l’ex coordinatore regionale del partito Gianfranco Miccichè per avermi consentito di lavorare alla riorganizzazione del partito a Palermo. Ringrazio tutti coloro che hanno speso se stessi e le loro energie, tanto nelle liste del consiglio comunale che nelle circoscrizioni. Voglio rivolgere infine i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro all’amico Marcello Caruso, nuovo coordinatore regionale di Forza Italia".