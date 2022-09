L'associazione Donne elettrici incontra le candidate e i candidati alle elezioni politiche 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Comunicato stampa Ande Palermo per l’incontro con i candidati alle elezioni politiche giovedì 22 settembre 2022 ore 16.30. L’Associazione Ande Palermo (Associazione Nazionale Donne Elettrici), come è tradizione e cuore del suo Statuto, giovedì 22 settembre p.v. a partire dalle ore 16.30 avvierà un confronto con i candidati alle elezioni politiche 2022. A moderare l’incontro saranno Marianna Amato, Presidente Ande Palermo e Paola Catania, Consigliera nazionale A.N.D.E. L’incontro avrà luogo presso l’Istituto “Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina”, Foro Umberto I ,29 (ingresso da Via Giovanni Messina) ed è aperto alla cittadinanza e al dibattito che ne scaturirà.

Sono stati invitati i candidati dei diversi schieramenti politici e hanno confermato la loro presenza: Adriana Palmeri candidata al Senato e Teresa Piccione, candidata alla Camera (PD), Antonella Panzeca, candidata al Senato nelle liste De Luca Sindaco D’Italia, Giusi Provino, candidata al Senato nelle liste Azione- Italia viva, Maria Saeli, candidata al Senato per l Più Europa. In via di conferma le presenze della senatrice di Forza Italia Gabriella Giammanco, candidata al Senato, dell’Assessore Giampiero Cannella, candidato alla Camera per Fratelli d’Italia e di Maria Bellavia, candidata al Senato per il Movimento 5 stelle.

L’Ande è una associazione politica ed apartitica, che vanta più di 70 anni d’impegno civile di storia e di battaglie per l’elettorato ed è presente in tutte le regioni italiane. Unica associazione di questo genere in Europa, fu fondata nel 1946 a Roma da Carla Garabelli Orlando che aveva conosciuto da vicino, negli USA, la League of Women Voters. https://www.andepalermo.org/website/ https://www.facebook.com/AssAndePa Instagram@andepalermo Twitter @andepalermo