Elezione del nuovo presidente di Anci Sicilia, Montera (Cisl Fp): "Lavoreremo insieme ad Amenta"

"La Cisl Fp Sicilia saluta con favore e plauso l'elezione di Paolo Amenta a presidente dell'Anci Sicilia". Lo dichiara il segretario generale regionale dell'organizzazione sindacale Paolo Montera.

"Amenta - afferma Montera - ha sempre dimostrato, in ultimo nel ruolo di vicepresidente, grande attenzione verso i temi posti dalle organizzazioni sindacali e siamo certi che sarà un interlocutore serio e preparato per la discussione dei tanti temi che nei prossimi mesi interesseranno il dibattito pubblico attorno agli Enti locali".

Il segretario generale della Cisl Fp passa in rassegna i principali dossier: "Occorrerà tornare a fare sentire la voce per ottenere soluzioni alla crisi finanziaria dei tanti Comuni siciliani, promuovere la stabilizzazione di tutto il personale precario e lavorare con la Regione e lo Stato per chiudere la stagione del precariato degli Asu. E ancora: occorre attuare il contratto Funzioni locali 2019-2021 e pensare a strumenti per consentire che le amministrazioni possano impiegare le risorse del Pnrr e della programmazione comunitaria 2021-2027. Il sindacato - conclude Montera - è pronto a fare la sua parte, sicuro di trovare nell'Anci Sicilia, un compagno di lotta, più che un rappresentante datoriale con cui fronteggiarsi".