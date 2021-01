Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche in Sicilia nasce Insieme il 4 ottobre del 2020 è nato a Roma il nuovo Partito d’ispirazione cristiana che unisce credenti e non credenti nella trasformazione del Paese. Come si legge nel documento programmatico visibile su www.insieme-per.it e nella pagina facebook Insieme Sicilia crediamo che, partendo da una visione veramente integrale della persona umana e della sua irrinunciabile dignità dal concepimento alla morte naturale, si possa sviluppare una proposta politica nuova incentrata sui principi della solidarietà e sussidiarietà che metta al suo centro i bisogni concreti delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori, delle comunità locali e nazionale. Una proposta che veda in un forte impegno nell’educazione dei giovani e dei meno giovani uno degli strumenti fondamentali per costruire una comunità pienamente umana e civile e capace di guardare con speranza al futuro. Una proposta che si proponga di avviare una profonda trasformazione dell’economia in direzione di una vera “conversione ecologica”.

Una proposta che miri a riforme radicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e periferiche per renderle pienamente orientate a dare sostegno e collaborazione alla libera attività dei cittadini. Una proposta che non rimanga imprigionata in una ristretta visione nazionale perché oggi, più che mai, sono l’Europa e l’intero mondo a definire l’orizzonte del domani. Ci incoraggia su questa strada il magistero di Papa Francesco che ha licenziato la sua terza enciclica “Fratelli tutti” dedicata alla fraternità e all’amicizia sociale. In Sicilia è stato nominato come coordinatore regionale il Professor Nino Giordano docente, scrittore e sceneggiatore con il compito, non solo di iniziare il tesseramento, in vista del Congresso del Partito che si terrà nel mese di giugno del 2021, che porterà al voto degli organismi dirigenti, ma soprattutto di porre le basi per un partito radicato nel territorio. Il professor Nino Giordano sarà coadiuvato in questo compito da un coordinamento regionale diviso per aree tematiche e si provvederà secondo Statuto, alla nomina dei referenti provinciali pro-tempore. Nomi che saranno resi noti nei prossimi giorni. In una dichiarazione il Professor Giordano afferma: “la nostra terra, i nostri Comuni, i nostri concittadini hanno bisogno di essere ascoltati e di aver prospettive concrete, che tengono conto delle realtà, non di soluzioni irrealizzabili senza fondamenta serie.

Conosciamo i problemi, ma non si possono calare dall’alto soluzioni senza tenere conto di quello di cui c’è bisogno realmente, troppe volte la politica ha paventato soluzioni solo per acchiappare voti per poi dire ai cittadini che non si poteva fare. Noi intendiamo fornire soluzioni indicando da dove prendere i fondi necessari per realizzarle. Un’organizzazione capillare, basata sulla Democrazia partecipativa, in cui le idee non sono quelle del leader, ma del corpo del partito nel suo complesso le cui fondamenta si trovano nel documento programmatico-politico che si può trovare nel sito www.insieme-per.it Troppo facile urlare, troppo facile instillare odio, per poi scoprire che chi urla non ha soluzioni reali e realistiche se non incolpare una parte della società. Basta odio, basta pensare ad un’economia fatta solo di numeri e non basata sulle persone, ci vuole un’economia civile, come l’ha denominata il Professor. Stefano Zamagni, apprezzato economista in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore, e dal 2019 presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, che con grande intuizione è l’ispiratore del Partito.” Per chiedere informazioni info@insieme.sicilia.it Pagina Fb Insieme Sicilia 14/01/2021