Carte d'identità, Piazzese: "Bene sistema misto di prenotazioni e ampliamento giorni di ricevimento"

Il ripristino del sistema di prenotazione accompagnato da un sistema di turno fisico nel pomeriggio, l’ampliamento degli orari di ricevimento e il raddoppio dei giorni di ricevimento pomeridiano per il rilascio delle carte d’identità rappresentano la vittoria di una battaglia di civiltà, che fin dal mio insediamento ho provato a portare avanti. Vince questa amministrazione offrendo maggiori servizi alla cittadinanza, vince la cittadinanza che riesce ad avere finalmente più possibilità per il ottenere la Cie, vince la città perché non era possibile che in un mondo che si va sempre più digitalizzando, la quinta città d’Italia non si adeguasse". Lo dichiara Giuseppe Piazzese, consigliere della seconda circoscrizione.