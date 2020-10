"Amministrative in Sicilia, Forza Italia si impone"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sui 61 comuni che sono stati chiamati al voto, Forza Italia ne è uscita vittoriosa portando a casa un eccellente risultato. È stata eletta con la coalizione di centrodestra in 36 Comuni, sorpassando così il Centro sinistra, uscito perdente. Forza Italia ha partecipato alle consultazioni piazzando molti giovani. Le soddisfazioni per il risultato sono arrivate da ogni dove: il Segretario Regionale di FI,Gianfranco Miccichè, ieri in tarda serata ha commentato così: «In definitiva possiamo dire che Forza Italia si afferma come primo partito, conquistando 15 sindaci e ottenendo risultati quasi ovunque in doppia cifra».

Elogi e congratulazioni anche dal Coordinatore cittadino di Forza Italia del Capoluogo Siciliano, Giovanni Tarantino, che si è adoperato per portare avanti un progetto partitico nel quale ha partecipato attivamente in tutti comuni Siciliani. «Forza Italia in Sicilia, alla luce dei risultati delle ultime amministrative, si è dimostra essere una vera forza trainante del centro destra se nel resto dell’Italia seguissero le linee guida del partito in Sicilia oggi Forza Italia potrebbe godere di ottima salute» – continua Tarantino - «Complimenti a tutti i protagonisti di queste amministrative e soprattutto complimenti e grazie ai tanti giovani del nostro movimento che si sono spesi per mandare avanti idee democratiche occidentali