Comunali, alle 7 riaperte le urne: i seggi chiuderanno alle 15

Riaperti alle sette di questa mattina i seggi in Sicilia, per la seconda e conclusiva giornata al voto per le Amministrative in 128 comuni. Nell'Isola si registra un forte calo di affluenza nella prima giornata delle elezioni. Ieri sera, alla chiusura dei seggi alle ore 23, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Nei 25 Comuni del Palermitano chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e Consigli, alle 23 hanno votato 48.256 elettori su un totale di 98.445 aventi diritto, pari al 49,02%. Ecco invece i dati nei quattro capoluoghi della Sicilia: a Catania l'affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con - 12,90% mentre a Trapani ha votato il 42,89% con un calo del 16,27%.

I centri palermitani interessati dal voto sono Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati.

I seggi chiuderanno alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio. In provincia di Palermo, trattandosi di Comuni tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, non ci saranno ballottaggi ma turni unici in cui basterà prendere un voto in più degli avversari.