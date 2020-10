Seggi aperti in Sicilia, tre comuni palermitani al voto

Seggi aperti in Sicilia per le elezioni amministrative. Si vota in sessanta Comuni, dalle 7 alle 22 di oggi e dalle 7 alle 14 di domani. In provincia di Palermo sono coinvolte Carini, Misilmeri e Termini Imerese. Per i centri superiori a 15 mila abitanti - è il caso dei tre comuni palermitani - la partita si gioca con il proporzionale: eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene almeno il 40%, in caso contrario sarà ballottaggio il 18 e 19 ottobre tra i due più votati. Sarebbero dovuti andare al voto anche i cittadini di Tremestieri Etneo, grosso centro del Catanese, ma una indagine della procura di Catania ha fatto emergere illeciti legati alle firme necessarie per la presentazione delle liste: la Regione ha quindi annullato le elezioni, rinviando i giochi al 29 e 30 novembre, con eventuale ballottaggio il 13 e 14 dicembre.

