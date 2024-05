Confintesa incontra il vicepresidente della Camera Mulè: "Sintonia totale sui temi della sanità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri nei locali di Confintesa Palermo, in via Giovan Battista Vaccarini, 1, si è svolta una runione politico-sindacale alla presenza di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, nonché membro di Forza Italia. Era presente il consigliere comunale di Palermo, Gianluca Inzerillo sempre in quota Forza Italia. Per Confintesa erano presenti Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia e segretario territoriale Confintesa Palermo, Antonio Russo, segretario generale Confintesa Federazione dipendenti regionali, per il coordinamento regionale Confintesa 118 Sicilia, Gianni Ferdico, Giovanni Corrao, segretario organizzativo e Francesco Paolo Corrao, segretario aziendale e il coordinatore provinciale Confintesa Sanità Pubblica Palermo Luciano Gargano.

Durante l’incontro si è parlato dell’istituzione della figura professionale dell’autista-soccorritorei, dei possibili passaggi normativi necessari a tale operazione, il Coordinamento ha prospettato alcune soluzioni, Mulè si è mostrato disponibile e concorde con le soluzioni proposte. Si è poi passato a parlare dei problemi nerenti il recente rinnovo del Ccnl dei dipendenti della Regione siciliana con speciale riguardo a quelli incardinati nelle categorie A e B, si è discusso dei 10 anni di contributi figurativi che questi dipendenti rischiano di perdere. Infine, si è parlato della situazione dei nosocomi palermitani, in particolar modo della possibilità concreta che venga chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, sono state esposte ed analizzate le possibili soluzioni affinché tale possibilità venga scongiurata.

"Siamo immensamente onorati della visita dell'onorevole Giorgio Mulè presso la nostra sede sindacale, lo ringraziamo per la squisita cortesia usata nei nostri confronti e per la scrupolosa attenzione prestata nell’ascoltare le problematiche dai noi esposte durante la riunione, il rispetto e la sintonia di intenti tra noi sono stati totali; i temi trattati oggi erano già stati affrontati precedentemente con la politica, ma ora riteniamo di aver finalmente trovato un interlocutore serio e competente a cui stanno veramente a cuore i problemi delle persone; ringraziamo anche il consigliere Gianluca Inzerillo per aver contribuito a questo incontro, anche lui a livello comunale ha sempre mostrato la stessa serietà e disponibilità nell’affrontare i problemi e temi da noi portati alla sua attenzione", così dichiarano Domenico Amato e Antonio Russo.