Amato (Confintesa Sanità Sicilia): "I migliori auguri al nuovo Cda della Seus-Scpa"

Alla Seus-Scpa arriva il nuovo Cda: il presidente sarà Riccardo Gabriele Castro, gli altri due componenti saranno Pietro Marchetta (già presidente facente funzioni uscente e vicepresidente) e Maria Stella Marino. La conferma ufficiale giunge con un comunicato stampa della presidenza della Regione Siciliana, relativo tra l’altro proprio ai nuovi vertici della società partecipata che cogestisce il 118 in Sicilia.

"Faccio i migliori auguri ai componenti del nuovo Cda della SEUS, insediatosi ieri, venerdì 20 gennaio 2023; mi auguro e spero, che essendoci al suo interno ancora Pietro Marchetta, questo Cda riprenda immediatamente gli incontri con le parti sociali così come erano stati iniziati durante la presidenza Marchetta; non vi sarebbe motivo di ritardare ulteriormente i tavoli tecnici che già erano fissati per giorno 13 gennaio., infatti essendo presente all’interno del neo Cda il fautore di quei tavoli e di quelle lungimiranti proposte la dirigenza Seus ha già piena cognizione di causa sul da farsi; attendo fiducioso quindi l’imminente convocazione da parte dell’azienda", dichiara Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia.