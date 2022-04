Amato: "Confintesa funzione pubblica primo sindacato nel settore giustizia della provincia di Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Confintesa funzione pubblica primo sindacato nel settore giustizia della provincia di Palermo. Si sono concluse in questi giorni le elezioni delle Rsu del pubblico impiego. Confintesa Funzione Pubblica, si è notevolmente affermato nel settore delle funzioni centrali della provincia di Palermo. Primo sindacato nel settore giustizia. “Non posso che essere soddisfatto e complimentarmi con i colleghi della funzione pubblica, Alvick e Lodato per gli ottimi risultati raggiunti in questa tornata elettorale di Rsu, il buon lavoro, l’impegno costante verso i lavoratori, la serietà e professionalità che distingue i nostri dirigenti sindacali come tali e come lavoratori del pubblico impiego, il modo nuovo di fare sindacato, sono stati elementi fondamentali per i loro e nostro successo”, così dichiara Domenico Amato, segretario territoriale Confintesa Palermo.