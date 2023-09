Amato: "Soddisfazione per la cooptazione di altri tre dirigenti sindacali siciliani nella consulta confederale di Confintesa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di ieri, si è svolta, presso l’albergo “Continental” di Rimini la Consulta Confederale di Confintesa, durante questo importante evento per la vita sindacale di Confintesa, sono stati cooptati, con votazione unanime dei presenti, altri tre dirigenti sindacali siciliani al suo interno, nello specifico: Dario Dubolino, già responsabile regionale della Federazione Confintesa Lavoratori della Conoscenza Sicilia; Giuseppe Colonna, dirigente sindacale della Federazione Dipendenti Regionali: Antonino Mercante, dirigente sindacale alla Reset, partecipata del Comune di Palermo.

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per le tre cooptazioni di ieri, entrare nella Consulta Confederale non è cosa da poco, vi si prendono infatti decisioni molto importanti per la nostra sigla sindacale; ringrazio tutti i presenti che ne hanno votato la cooptazione e faccio i migliori auguri a Dubolino, Colonna e Mercante”, dichiara Domenico Amato, segretario confederale Confintesa.