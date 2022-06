Amato (Confintesa Palermo e Sicilia): "Auguri al nuovo sindaco di Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Finalmente ufficiale la conferma della elezione a sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto La Galla, un successo anche per Forza Italia che fa eleggere ben sette consiglieri comunali. Facciamo i migliori auguri al neosindaco, siamo certi che il suo impegno per cercare di risolvere i molteplici problemi strutturali della Città Metropolitana di Palermo sarà proficuo; la situazione lasciata in eredità dalla giunta Orlando certo non è delle più rosee, ma Lagalla avrà a suo fianco dei consiglieri comunali di prim'ordine, quali Leopoldo Piampiano, Ottavio Zacco, Caterina Meli e Gianluca Inzerillo, politicamente vicini a Edy Tamajo; Leopoldo è peraltro un nostro dirigente Sindacale”, così dichiara Domenico Amato, segretario territoriale Confintesa Palermo.