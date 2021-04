Amat, Chinnici: "Trovare soluzioni adeguate”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Lo stato d'agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali in Amat è l’ennesimo campanello d'allarme sulle difficoltà che vivono le partecipate del comune di Palermo: i lavoratori sono giustamente preoccupati per il proprio futuro e chiedono un’interlocuzione con l'amministrazione comunale che fino a oggi è evidentemente mancata. Il contenzioso fra il socio unico e la sua azienda su Tari e Tosap va risolto una volta per tutte, a beneficio anzitutto della città”. Lo dice il capogruppo di Iv al Consiglio comunale, Dario

Chinnici.