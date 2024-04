I consiglieri della commissione Partecipate all'Ars: "Presto l'Amat avrà i 12 milioni attesi dalla Regione"

"La prossima settimana andrà all'esame della Giunta Schifani la norma con la quale la Regione erogherà all'Amat le somme relative al 'vuoto per pieno' degli anni del Covid. Abbiamo avuto infatti rassicurazioni dalla commissione Trasporti dell’Ars, che abbiamo incontrato stamattina a Palazzo dei Normanni". Lo affermano il presidente della commissione Partecipate, Sabrina Figuccia, e i componenti Massimiliano Giaconia, Concetta Amella, Antonino Abbate e Caterina Meli.

Si tratta dei 12 milioni stanziati dal governo nazionale per compensare i mancati introiti durante gli anni dell'emergenza Covid, ma che l'Amat non ha ancora incassato a causa di un conflitto interpretativo tra gli uffici della Regione e quelli del Comune. Fondi che rappresenterebbero una boccata d'ossigeno per il bilancio 2022 dell'Amat, chiuso con un passivo di 21 milioni. Circostanza che rischia di erodere, ancora una volta, il capitale sociale della società.

"Abbiamo avuto rassicurazioni dai colleghi dell’Ars - dicono i consiglieri - che questa norma avrà una corsia privilegiata affinché venga approvata al più presto, prima appunto dalla Giunta regionale e poi subito dopo dalle commissioni e dalla stessa Ars. Una norma che consentirà finalmente all’Amat di incassare risorse finanziarie indispensabili per la propria sopravvivenza, che risalgono appunto agli anni del Covid, 2020, 2021 e 2022, somme dovute dalla Regione all'Amat per compensare la grave crisi degli anni della pandemia, durante i quali l’azienda di via Roccazzo ha dovuto ridurre drasticamente la propria attività principale, quella di garantire il trasporto pubblico dei palermitani".