Tosap e zone blu, appello di Sinistra Comune al sindaco: "Si sospenda contenzioso con Amat"

La capogruppo Barbara Evola, presidente della commissione Bilancio, in una nota parla di "inutili accanimenti" e si dice preoccupata per "la posizione non più giustificabile di alcuni dirigenti che rischiano di creare un grave danno erariale"

L'ennesima causa persa dall'amministrazione contro l'Amat sull'annosa questione del pagamento della Tosap per la gestione delle zone blu spinge Sinistra Comune a lanciare un appello al sindaco: "Si sospenda questo inutile contenzioso". A dirlo è la capogruppo Barbara Evola, presidente della commissione Bilancio, che in una nota parla di "inutili accanimenti".

"Amat - spiega Evola - è un’azienda partecipata, finanziata per intero dal Comune per svolgere mansioni che il Comune stesso le affida, senza scopo di lucro. La commissione Bilancio, fin dal suo insediamento, si è occupata di questo estenuante contenzioso, cercando di individuare, con tutti gli attori, un percorso che mettesse fine ad una guerra inutile e dannosa per la città. Manifesto la mia seria preoccupazione per la posizione non più giustificabile di alcuni dirigenti, il cui accanimento nei confronti della nostra partecipata rischia di creare un grave danno erariale".

"Già adesso - conclude Evola - siamo costretti ad accantonare, nel bilancio, come crediti da riscuotere, somme da capogiro che potrebbero invece essere spese utilmente per la comunità. Rivolgo il mio appello accorato al sindaco Orlando affinché sospenda questo inutile contenzioso che rischia di travolgere l'Amat e il Comune".