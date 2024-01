Almaviva, Inzerillo attacca il governo Meloni: "Lavoratori trattati come plastica usa e getta"

Una lettera indirizzata a tre ministri - Lavoro, Salute e Sviluppo economico - per alzare il livello di attenzione sulla vicenda Almaviva e in particolar modo sul futuro dei 700 dipendenti ormai ex operatori del numero verde di pubblica utilità “1500” attivato nel gennaio del 2020 dal ministero della Salute per rispondere ai dubbi della cittadinanza sull'emergenza Covid. A firmarla è Gianluca Inzerillo, consigliere comunale e capogruppo azzurro.

Dopo aver presentato al Comune una richiesta d’accesso agli atti per capire come mai a fronte dei 400 mila euro spesi per il Capodanno al Politeama con Elodie non si sia riuscito a garantire la fruizione, se non ai circa 10 mila presenti davanti al palco, il consigliere forzista torna all'attacco contro il governo Meloni, creando nuove fibrillazioni nella coalizione di centrodestra. "Mi scuserà se chiedo lei 'maìtre à penser' (la lettera è indirizzata ai ministri Schillaci, Urso e Calderone) di scomodarsi durante questi giorni di festività, immagino sia in vacanza. Ne avete ben diritto, lo siamo in tanti. Ma per alcune professioni, tra le quali la sua e la mia, la vacanza è solo un luogo e purtroppo mai un tempo veramente libero. Accadono fatti e incombono decisioni, così c'è da stare sempre all'erta e da uomo delle istituzioni quale sono, credo che la politica non debba mai andare in vacanza".

Inzerillo prova a portare il caso dei lavoratori Almaviva su un piano nazionale. "Mi rincresce constatare - scrive - che a oggi nulla è stato fatto per i 608 lavoratori Almaviva di cui 478 siciliani impiegati al numero di pubblica utilità 1500 durante la pandemia. L'articolo 4 della nostra Costituzione che instancabilmente portiamo sottobraccio recita e ci ricorda che il diritto al lavoro va riconosciuto a tutti cittadini e che ogni cittadino ha il dovere di svolgere il proprio lavoro secondo le possibilità di ognuno purché concorrano al progresso della nostra società. Ora io mi domando il perché oramai da troppi anni si sia scelta l'inerzia come modus vivendi? Inerzia che consuma reiteratamente un delitto costituzionale, in cui i lavoratori Almaviva sono lo strumento di cui si serve la politica per commettere questi fatti delittuosi".

Nella missiva, Inzerillo non si risparmia: "Ma la politica che è chiamata a governare tutti i processi - e non solo alcuni - ci dimostra un handicap di sordità e inadeguatezza da parte di tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi 5 anni. Il governo Conte infatti, durante la pandemia, ha affidato ad Almaviva la commessa al numero verde 1500, uomini e donne che hanno garantito un servizio efficiente all'intera nazione, adempiendo scrupolosamente al ruolo che erano stati chiamati a svolgere in una condizione extra-odianria che ha conivolto sine die il mondo intero: queste stesse persone sono state scaricate letteralmente dallo stato che dovrebbe essere garante dei diritti universali, un esempio di legalità, giustizia e di rispetto per gli esseri umani, tutti".

Un attacco diretto al centrodestra, di cui lo stesso Inzerillo è esponente. "Invece l'eccezione c'è e persiste con la guida del paese del governo Meloni - dice - che continua ad applicarla sulla pelle dei lavoratori '1500 Almaviva', trattati come materiale plastico 'usa e getta'. Ma il fatto che io trovo politicamente increscioso signori ministri è che nessuno dei ministeri coinvolti abbia mai pensato a una reale e concreta soluzione del problema, come ad esempio una riconversione del 1500 come servizio di pubblica utilità e assistenza, valevole principalmente a offrire un servizio ai cittadini ma soprattutto ad un reinserimento di questi lavoratori in una realtà imprenditoriale che, stallata nel contenitore sistemico delle opere monche o mai realizzate, depaupera ulteriormente nei fatti il nostro tessuto economico e produttivo in tutta Italia".

Nella sua lettera, il consigliere azzurro fa riferimento a quanto fatto finora. "Ho partecipato in prima persona a diversi tavoli politici di confronto a Roma - conclude - e mi ricresce dover ammettere che nonostante la mia personale percezione circa la volontà alla risoluzione, la sintesi a oggi è sempre quella di 'parvenu ministeriali' che millantano false promesse. Senza incorrere alla ricerca delle responsabilità sulla logica del colore politico di appartenenza, io vi chiedo signori ministri una riflessione autentica che vi dia la possibilità di rientrare nella legalità, conducendo una battaglia bipartisan che rimetta a fuoco ciò che davvero conta in politica e in una società antropocentrica, la dignità dell'essere umano".