Alluvione 2020, Caronia: "Nessun rimborso erogato per i danni subiti dai cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ad un anno esatto dall'alluvione del 15 luglio 2020, nessun rimborso è stato erogato ai cittadini palermitani per i danni subiti. Nonostante la disponibilità di 900 mila euro della legge regionale 18 dello scorso anno, il Comune non ha mai pubblicato il relativo avviso pubblico. Dopo un anno, non si conosce ancora nemmeno l'entità totale dei danni subiti dai palermitani e dalle imprese e senza questo dato il Governo nazionale non può valutare la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, che permetterebbe rimborsi veri a tutte le persone danneggiate da quel tragico evento. Ancora un esempio dell'indifferenza del Sindaco e della sua squadra per i bisogno reali dei cittadini, che al danno subíto devono aggiungere la beffa di un contributo già disponibile ma non erogato dal Comune. Ancora un motivo per mandarli a casa al più presto". Lo ha dichiarato la consigliera, Marianna Caronia.