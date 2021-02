Alleanza Democratica, si dimette il segretario regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Daniele Perricone, segretario regionale Sicilia di Alleanza Democratica, ha lasciato l'incarico. "Il 10 febbraio 2021 – afferma spiega - in un’intervista avevo preso le distanze dalla linea politica attuata dai vertici del partito, che negli ultimi due anni, con scelte sbagliate e non condivise con la base del partito stesso, sono riusciti a distruggere un patrimonio di rapporti umani e di ideali che avevano dettato il suo ingresso nel partito. Si può dire definitivamente conclusa la mia esperienza all'interno di un partito cui ho dedicato gli ultimi due anni della mia vita. Di conseguenza – prosegue Perricone – ritengo pertanto di proseguire la mia esperienza politica in un partito che porta avanti gli ideali della Sicilia in primo piano.Progetto politico di stampo regionalista e moderato. L’obiettivo? Riabilitare, nei fatti, la concezione di politica come strumento di risposta e reazione alle aspettative delle comunità siciliane, anche in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo. Per questo motivo ha già avviato delle consulte con i rappresentati dei partiti che operano principalmente sul territorio regionale siciliano".