Maltempo e allagamenti a Palermo, Dalì: “Subito interventi concreti”

Piove e Palermo affonda, strade che si trasformano in fiumi e i sottopassi che si allagano. Basta un temporale per mandare in tilt la città e anche la pazienza dei palermitani. Un'altra "cartolina" della città da dimenticare. Duro intervento di Eusebio Dalì, dirigente di Forza Italia e fondatore del laboratorio politico #palermomeritadipiu.

“Ancora immagini sconcertanti di sottopassi che si allagano. Senza voler puntare il solito dito contro il solito Orlando, chi di dovere intervenga seriamente, perché prima o poi qua ci scappa il morto - sottolinea Dali’ in una nota -. Nell’attesa di veder qualcosa muoversi sul versante collettori, vasche di laminazione e rete fognaria, pulire costantemente i tombini e magari installare dei semafori che automaticamente diventino rossi sarebbe un buon inizio".