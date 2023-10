Alfredo Ilardi aderisce alla Dc, Rappa: "Con lui ho condiviso la mia prima esperienza politica in terza circoscrizione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alfredo Ilardi aderisce alla Democrazia Cristiana. Alle ultime elezioni comunali era risultato il primo dei non eletti nella lista del consiglio della terza circoscrizione di Palermo. Adesso il passaggio nella DC. "Sono contenta di dare il benvenuto al collega Alfredo Ilardi nella famiglia della DC, persona con il quale ho condiviso la mia prima esperienza politica in terza circoscrizione, cinque anni di proposte e lavoro per il bene comune del nostro territorio - dichiara Giovanna Rappa, consigliere comunale della DC -. Anche se il primo dei non eletti, con oltre 500 voti di preferenza, il suo impegno verso i cittadini non è mutato, continua e continuerà".