Lega, Alessandro Anello nuovo responsabile dell'area metropolitana di Palermo

Alessandro Anello è il nuovo responsabile dell'area metropolitana di Palermo della Lega. Ad affidargli l'incarico è stato il segretario regionale del partito Nino Minardo.

"Si tratta di un ruolo di grande responsabilità che mi onora e che porterò avanti con l'entusiasmo e l'impegno di sempre. Sono a disposizione del partito con lo spirito di chi crede fermamente nel progetto politico della Lega nell'Isola sotto l'impronta del segretario Minardo, ma soprattutto sono al fianco dei tantissimi cittadini palermitani, siciliani, che ogni giorno dimostrano sempre maggiore interesse per le nostre battaglie di civiltà partecipando attivamente alle varie iniziative organizzate sui territori", afferma Anello.

"Sono già al lavoro per la composizione della squadra che mi affiancherà in questa nuova avventura - sottolinea Anello -. Le sfide che ci attendono sono tante, serviranno passione, costanza e determinazione ma con il sostegno degli amministratori, militanti e simpatizzanti che ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare finora, più tutti coloro che via via coinvolgeremo, sono certo che potremo raggiungere importanti traguardi".