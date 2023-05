Aldo Mucci (Sgb): "Quando ci sarà una vera politica a sostegno della povertà?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sulla povertà la politica spende fiumi di parole, specialmente in campagna elettorale. Nei salotti “buoni” delle tv difficilmente si assiste a un programma dedicato, di come 'vivono' i poveri nel nostro 'ricco' Paese.

Pensate in quanti, trovandosi di fronte ad una trasmissione su questo tema, cambierebbero canale. Se poi colleghiamo la povertà delle famiglie che non si possono permettere di comprare l'occorrente per mandare a scuola i propri figli, allora parliamo anche di povertà educativa, ovvero la privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli adolescenti della possibilità di apprendere, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni.

Più cresce la povertà materiale, più aumenta la dispersione scolastica. Altro che denatalità, inclusione sociale, coinvolgimento, appartenenza. Negli anni si sono sprecate le misure di contrasto alla povertà. Vedi legge di stabilità 2016 con una dotazione di 1 miliardo l’anno. Il Rei nel 2018 il Rdc nel 2019 ed ancora, Gil-Gal-Pal. Commi e contro commi, istituzioni di fondi, leggi di bilancio e bilancini, proroghe e contro proroghe, Decreti rilancio, dove si trova di tutto.

Nonostante l’immenso "sforzo" della politica, due milioni di famiglie italiane continuano ad essere povere assolute. Mentre al Sud la fame si affetta ogni giorno con il coltello, si promuovono i dibattiti, le analisi sulla condizione dei minori in Italia. E' arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, puntando sul concreto,sul da farsi, senza per questo scomodare Bill Gates o Elon Musk. In attesa di una vera politica a sostegno della povertà, continuano i lunghi e dignitosi silenzi di chi la fame la vive tutti i giorni.

Aldo Mucci