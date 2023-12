In via Gino Zappa un albero di Natale davanti alla parrocchia, D'Asta: "Vogliamo lanciare segnale di speranza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi, nell'ambito delle iniziative natalizie, verrà collocato un albero di Natale in piazza Gino zappa, allo Zen, nell'area antistante alla parrocchia "La scelta del sito interessato dell'iniziativa da me proposta - afferma il consigliere della settima circoscrizione Salvo D'Asta - è stata condivisa dal presidente e dall'intero consiglio e nasce dalla volontà di lanciare un segnale completo di rinascita e speranza in uno dei quartieri più difficili di Palermo. L'evento sarà occasione da parte del'amministrazione comunale e delle partecipate di intervento per la bonifica del sito oggetto di abbandono di rifiuti e quanto altro".

"Tra le iniziative intraprese - continua D'Asta - si annovera anche quella organizzata dalla commissione Sport, di cui rivesto il ruolo di presidente, appoggiata fortemente anche dai componenti della commissione, il vice presidente Costantino e il consigliere Galioto e in sinergia con l'associazione Sic e il centro commerciale Conca d'Oro, luogo in cui si svolgerà l'evento che vedrà il quartiere San Filippo Neri coinvolto in attività sportive 'di strada'. Il progetto - conclude D'Asta - promuove la pratica motoria e sportiva come strumento di integrazione sociale e vuole rappresentare un legame che vince contro l'illegalità del quartiere, che toglie i giovani dalla strada e costruisce per loro uno spazio nuovo nel quale crescere".