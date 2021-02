Comune di Corleone, Maurizio Pascucci: "Continuerò a fare opposizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un aquilone si leva in cielo quando ha il vento contro non a favore! Perchè il Sindaco di Corleone ha azzerato la Giunta Comunale ? Perchè ha ritirato le deleghe politiche agli Assessori Walter Rà e Luca Gazzara ? Il Sindaco ha il DOVERE politico e istituzionale di riferire in Consiglio Comunale . Lo invito a farlo nella seduta di mercoledi 3 marzo 2021. In questi giorni ci sono state molte interlocuzioni con il Sindaco. Sempre con rispetto e cordialità. Dispiace che non abbia accettato la Proposta di Governo Civico che gli ho sottoposto. Ha scelto "solo" di sostituire i due assessori . Era una sua facoltà ed ha deciso così. Ho letto dalle loro pagine facebook le valutazioni dei due ex assessori . Io sento il DOVERE di ringraziarli pubblicamente. Spesso mi sono contrastato con il loro operato in quanto ritenevo che stavano sbagliando. Con loro due ho intrapreso più volte un confronto duro e vivace. In particolare sugli argomenti dei rifiuti, l'urbanistica, il turismo, la cultura e lo sport. Ma quando un cittadino decide di dedicare tempo, intelligenza e passione per il Bene Pubblico esercita un Dovere che deve portare rispetto e ringraziamento. Continuerò a fare Opposizione . Così hanno scelto i cittadini corleonesi . Io ho fatto un PATTO elettorale in Piazza Garibaldi il 23 novembre 2018. Ci tengo a mantenerlo. Qualunque mia decisione di cambiamento, sempre possibile, dovrà prevedere un nuovo confronto pubblico nella stessa piazza. Continuerò a fare Opposizione Costruttiva e Vivace . Continuerò a dare VOCE a quei tanti cittadini, imprenditori e associazioni che NON condividono l'operato della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Nicolosi. Continuerò a confrontarmi con i colleghi consiglieri di maggioranza spiegando le mie ragioni e chiedendo coerenza. Continuerò a chiedere ai collaboratori del Sindaco, gli Assessori, di fare in modo corretto, veloce e rispettoso quanto DECISO dal Consiglio Comunale . Continuerò ad avanzare PROPOSTE con l'augurio che siano ascoltate e valutate. Sono convinto che il ruolo dell'Opposizione in Democrazia sia importante. Appunto un aquilone si leva in cielo quando ha il vento contro , non a favore!!

Maurizio Pascucci Consigliere Comunale Gruppo Consiliare Attiva Sicilia