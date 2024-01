Aiello (M5S): "No del Governo ad aiuti per incendi 2023 altro tradimento per i siciliani"

"A luglio dell’anno scorso gli incendi in Sicilia hanno causato 6 vittime e oltre 150 milioni di euro di danni ad abitazioni e terreni. Adesso il governo di Giorgia Meloni e il suo ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana, negano gli aiuti a chi ha subito danni gravissimi da quei roghi: un altro tradimento nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Tutto questo è inaccettabile”. Lo afferma il deputato siciliano del M5S Davide Aiello.

