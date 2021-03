Aiello (M5S): "Il presidente della Regione ratifichi subito dimissioni Razza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Musumeci ratifichi con immediatezza le dimissioni presentate dall’assessore Razza, la sanità siciliana non può aspettare i tempi comodi della politica. Le intercettazioni gettano, senza alcun dubbio, ombre sulla gestione dell’emergenza pandemica in Sicilia che, sotto gli occhi di tutti, appare sempre più disastrosa. Musumeci stesso, in qualità di commissario regionale dell’emergenza Covid in Sicilia, valuti un passo indietro in questo ruolo cosi delicato. La salute dei siciliani sarebbe stata messa in pericolo dalla loro gestione che sembra sempre più approssimativa”. Così il Deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Davide Aiello.