Agricoltura, Totò Cuffaro a Camporeale: "Abbiamo il dovere di aiutare chi lavora la terra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Tra resilienza e transizione ecologica dove va la nostra agricoltura" è il titolo della tavola rotonda che si è svolta ieri presso Palazzo Principe, a Camporeale.

L’evento, organizzato dal movimento Vento dal Sud - Terra è vita e dalla Democrazia Cristiana nuova, ha visto la partecipazione del commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro e del sindaco di Camporeale, Gigi Cino. L'iniziativa è stata l’occasione per fare il punto della situazione sulle condizioni dei territori siciliani. Tra gli argomenti trattati, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la digitalizzazione, la transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile.

"L’agricoltura in Sicilia sta vivendo un periodo molto difficile - ha detto Cuffaro -. Venti anni fa si voleva scommettere, c’era voglia di fare, ora si avverte stanchezza, sfiducia che non fa sperare per il futuro. C’è un mondo dell’agricoltura preoccupato e abbiamo il dovere di aiutare chi lavora la terra. Tra poco si andrà a votare e il nostro compito è quello di scegliere un partito che abbia un’idea, un progetto. Dobbiamo tornare a votare come si faceva una volta perché se votiamo chi non ha un’idea, non penserà certamente all’agricoltura perché non sarà in grado di farlo. Si deve tornare, invece, alla politica della concertazione, occorre sentire le esigenze della gente che vive quotidianamente sui campi. Anche per questo il ruolo di 'Terra è vita' diventa importante perchè deve diventare un movimento capace di fare proposte utili che vadano dalla produzione alla commercializzazione".