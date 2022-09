Dc Nuova, Agostino Genova nuovo responsabile dei rapporti con i partiti politici e le forze sociali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Agostino Genova è il nuovo responsabile dei rapporti con i partiti politici e le forze sociali della Dc Nuova per la provincia di Palermo. La nomina gli è stata conferita direttamente dal commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro. "L'esperienza politica, personale e professionale di Agostino Genova, è un valore aggiunto per il partito. Siamo consapevoli che riuscirà a dare un importante contributo per la crescita del partito", dichiara Totò Cuffaro.