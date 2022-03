Palermo, Genova (Dc nuova): "I palermitani hanno voglia di politica, se fatta bene"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“I cittadini di Palermo hanno grande voglia di politica, se fatta bene”. Lo dichiara Agostino Genova durante una convention che ha visto la partecipazione del vice commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Pippo Enea. “Abbiamo incontrato molti cittadini, che con gran partecipazione hanno interagito con noi sullo stabilire le priorità sulle quali intervenire per riportare Palermo alla normalità – continua -. Ben consci dello stato in cui Palermo oggi si trova, abbiamo affrontato tanti argomenti: viabilità, amministrazione trasparente, progetti di sviluppo, periferie e cultura”. “Con grande piacere abbiamo potuto prendere atto della voglia dei cittadini di partecipare e proporre – prosegue -. I cittadini di Palermo hanno grande voglia di politica, se fatta bene. Per questo ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza, la mia caparbietà, il mio senso pratico. Non voglio più stare a guardare o lamentarmi in privato aspettando che qualcosa cambi. Voglio essere parte del cambiamento, voglio fare”.