Afghanistan, Gelarda (Lega): "Orlando vuole ripopolare la Sicilia coi profughi? Faccia il sindaco a Kabul" 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo ormai all'evidente delirio politico di un uomo che farebbe meglio a ritirarsi a vita privata piuttosto che continuare a sparare cose assurde. Sono di poche ore fa le dichiarazioni del sindaco Leoluca Orlando, che dice che potremmo ripopolare i borghi disabitati della Sicilia con i profughi afghani. E' forse questo l'amore del sindaco, disgraziatamente anche presidente dell'Anci Sicilia, che piuttosto che pensare a un rientro dei siciliani emigrati e ad un rilancio complessivo e turistico dell'isola vuole ripopolare la nostra Isola coi migranti? Alcuni dei quali, magari, come accaduto in Francia, con collegamenti con terroristi? L'aiuto a donne e bambini afghane è doveroso, ma il ripopolamento lo si fa nelle riserve".

A dirlo è il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda, che aggiunge: "Orlando ha detto chiaramente quello che vuole fare la sinistra italiana da tempo, farci invadere per colonizzarci. Il sindaco di Palermo parla a suo nome e di una sparuta minoranza radical-chic che non sa più Su quale pianeta vive, non certo dei palermitani e dei siciliani. Si proponga lui piuttosto, se gli sta tanto a cuore la questione, come sindaco di Kabul. Orlando sta rendendo un deserto anche la città che amministra, forse, anche in questo caso, per proporre domani una ricolonizzazione con stranieri. I palermitani - conclude Gelarda - sono accoglienti, ma hanno altre priorità. Come vivere e sopravvivere a un sindaco che è il peggiore d'Italia".