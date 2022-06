Aeroporto, Città metropolitana chiede dimissioni dei suoi componenti dal Cda di Gesap

La Città metropolitana di Palermo scrive ai suoi due rappresentanti nel Cda di Gesap, società che gestisce l'aeroporto 'Falcone Borsellino', segnalando la loro decadenza dagli organi aziendali in virtù delle norme che regolano lo spoils system nelle società pubbliche. Palazzo Comitini, infatti, è socio della Gesap. Una mossa che arriva a due settimane dall'elezione del nuovo sindaco metropolitano, Roberto Lagalla.

"Apprendiamo con preoccupazione della richiesta di dimissioni inoltrata dalla Città metropolitana di Palermo al Cda della Gesap - dice il segretario della Legea Cisal Gianluca Colombino -. Il tutto a soli 15 giorni da un'assemblea dei soci che verosimilmente avrebbe avuto la possibilità di deliberare serenamente il diritto al ricambio sancito dai risultati elettorali. Posto che qualche componente del Cda era da tempo un turista in aeroporto, auspichiamo che non si decida di buttare il bambino con l'acqua sporca, salvaguardando quanto di buono fatto, e che le scelte per il futuro Cda siano effettuate sulla base di curricula di alto profilo e improntate alla volontà di valorizzare la società e i lavoratori".

Fonte: Dire