"Adotta una famiglia": partnership tra il Movimento Cristiano Lavoratori e la Portofranco Palermo

Siglata una partnership tra il Movimento Cristiano Lavoratori e l’associazione Portofranco Palermo, nell’ambito del progetto “Adotta una famiglia”, per far pervenire la spesa a chi si trova in gravi difficoltà economiche. “Sono lieto di ufficializzare la partnership tra MCL Palermo e l’associazione Portofranco Palermo, che da anni opera nel sociale a sostegno delle fasce più deboli, organizzando dei corsi di doposcuola per aiutare i ragazzi volontariamente, così come con progetti di solidarietà come quello di sostenere le famiglie che vivono una emergenza alimentare - ha dichiarato Giuseppe Gennuso, presidente provinciale MCL Palermo -. Nello specifico, abbiamo sposato il progetto "Portofranco adotta una famiglia" per far pervenire la spesa a chi si trova in gravi difficoltà economiche, un problema che con la pandemia si è acuito”.

“Il nostro impegno a fianco di giovanissimi e di coloro che vincono nei quartieri più difficili è rinnovato giorno dopo giorno e in Sicilia ci sono punte di dispersione scolastica anche del 50-60%, come di recente attestato da un report della commissione regionale antimafia dell’ARS. Per tale motivo - conclude - siamo orgogliosi di sostenere un’associazione di volontariato come la Portofranco Palermo”.